KONYA-Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde temsili Nasreddin Hoca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için 65 yaş ve üstü kişilere 'evde kal' çağrısında bulundu.

Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca'nın mezarının ilçede bulunması nedeniyle koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için temsili Nasreddin Hoca ile 65 yaş ve üstü kişilere 'evde kal' çağrısı yaptı. Temsili Nasreddin Hoca, 'Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri sevgili torunlarım, sözüm öncelikle sizedir. Güzel bir hayat, güzel bir dünya yaşamak için, iftar sofralarımızın bereketlenmesi için evde kalacağız. Evde kal Akşehir, evde kal Türkiye' diye seslendi. Nasreddin Hoca'nın bu çağrısıyla ilgili hazırlanan videoda belediyenin sitesinde yayınlandı.

NASREDDİN HOCA HAKKINDA

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi.