Konya Termik Santral Kurulması Planlanan Bölgede Halk Tedirgin

Konya
'nın Karapınar
ile Karaman
'ın Ayrancı
ilçeleri arasındaki 1,8 milyar rezervli kömür havzasında 5 bin megavatlık termik santrali kurulacak. Termik santral, Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 yılı yatırım programına alındı. Bölge halkı ise arazilerine termik santrali kurulmasından tedirgin. Ambar Köyü Muhtarı İsmail Beydilli köylerini terk etmek zorunda kalacaklarını belirterek, Köyümüze santral kurulmak isteniyor. Biz buna karşıyız. Arazilerimiz elimizden gidecek. Köyümüzde zaten yaşlı bir nüfus var, biz bir yere gidemeyiz. dedi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Karapınar ve Ayrancı ilçesi arasında Ambar köyünde 2007 yılında başlatılan ve yaklaşık 4 yıl süren çalışma sonucu bölgede 1.8 milyar ton kömür rezervi bulunduğu saptandı. 4,5 milyar ton kapasitesine sahip Afşin- Elbistan
kömür havzasından sonra ikinci büyüklüğü sahip olan Karapınar- Ayrancı kömür havzası için 5 bin megavatlık termik santrali kurulması planlandı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız
, kömür havzasında santralle birlikte yaklaşık 8 milyar dolar yatırımın yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 yılı yatırım programlarına alınan termik santralinin kurulması ise bölge halkını tedirgin etti.
Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel
Büyükkarcı, 1.8 milyar ton kapasiteli kömür havzasının yüzde 60'nın Ayrıncı sınırları içinde olduğunu belirtti. Büyükkarcı, büyük bir kömür kapasitesine sahip havzanın değerlendirilmesi gerektiğini, bunun yanında çevreye vereceği zarardan dolayı tedirgin olduklarını kaydetti. Büyükkarcı, şunları söyledi
Bu bir milli servet. Bunun devlet olarak değerlendirilmesinden yanayız; ancak bazı soru işaretleri var. Bunların aydınlatılması gerekiyor. İnsana, tarıma ve çevreye etkisi ne olacaktır Bunları devlet olarak biz düşünmek zorundayız. Halkımıza bu bilgilendirmeyi de yapmak zorundayız. Tabi ki bunun ilçemize istihdam anlamında bir katma değer olacaktır. Üretim anlamında,rezerv anlamında devletimize bir katma değer olacaktır. Bunlarına değerlendirilmesinden yanayız; ancak dediğim soruların da cevabını almak zorundayız. Şu anda çalışma devam ediyor. Sondajlar yapıldı. 2019 programına alındığını biliyoruz daha geniş bir bilgi sahibi değiliz.
Santralin yapılması planlanan Ambar köyü muhtarı İsmail Beydilli de, santral kurulduğu taktirde arazilerinin zarar göreceğini ve köyü terk etmek zorunda kalacaklarını belirterek, Köyümüze santral kurulmak isteniyor. Biz buna karşıyız. Arazilerimiz elimizden gidecek. Bizim köyümüzde zaten yaşlı bir nüfusu var. Biz bir yere gidemeyiz. Buraya kuyular açtılar, ölçümler yapıldı. Bu alan köyümüze 1 kilometre mesafededir. Santrallerin zararı olduğunu televizyonlardan görüyoruz. Biz halk olarak istemiyoruz. Devlette yaparsa yapacak bir şey yok. Bu köyün yaş oranı 60-70 yaşlarında. 470 nüfusumuz var. Gençlik yok. Biz zararlı olduğunu düşünüyoruz dağlarda ot da olmayacak. diye konuştu.
Mahmut Atasayar da santral kurulduğu takdirde köyün taşınmak zorunda kalacağını ileri sürdü. Köyün taşınmasını istemediklerini İfade eden Atasayar, Biz köyümüzün taşınmasını istemiyoruz. Bizim köyün en genci 60 yaşında. Biz bu saatten sonra nereye gideceğiz. Bize devlet diyor ki, hayvancılık yapın diyor. Bu mera alanları kuruduktan sonra biz hayvancılığı nasıl yapacağız. Biz arazimizin gitmesini istemiyoruz. Çiftçiliğe, hayvancılığa devam etmek istiyoruz. Kurulacak santralin istihdam bakımından da bir faydası olmayacak. Köyümüzün genç nüfusu İstanbul
'da işinin başında. Halk olarak, köylü olarak toprağımızın gitmesini istemiyoruz. Ama devlete de karşı çıkamayız. dedi.
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