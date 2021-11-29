Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
29.11.2021 15:52
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,803 liradan, en yüksek 5,519 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,803 liradan, en yüksek 5,519 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|5,121
|5,121
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,803
|5,519
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,256
|5,266
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|4,834
|5,251
|Düşük buğdaylar
|4,897
|5,201
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|2,600
|3,605
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