Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,754 liradan, en yüksek 5,301 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|4,997
|4,997
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,754
|5,301
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|4,754
|4,901
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,719
|5,256
|ARPALAR
|Arpalar
|3,925
|3,959
|DİĞER HUBUBATLAR
|Tritikale
|4,036
|4,036
|Mısır
|2,103
|3,627
|Fasulye
|8,460
|10,074
Kaynak: AA
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