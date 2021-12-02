Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,754 en yüksek 5,128 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 4,920 5,056 Ekmeklik kırmızı sert buğday 4,754 5,128 Ekmeklik beyaz sert buğday 5,000 5,483 Ekmeklik diğer buğdaylar 4,751 5,001 Düşük vasıflı buğdaylar 4,701 4,827 DİĞER HUBUBATLAR Arpalar 3,870 3,989 Mısır 2,901 3,914 BAKLİYATLAR Fasulye 10,789 10,789

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