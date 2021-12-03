Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,820 en yüksek 5,106 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|5,031
|5,300
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,820
|5,106
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|4,901
|5,339
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|4,778
|4,901
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,948
|4,948
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|3,813
|3,963
|Mısır
|2,830
|3,915
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|10,256
|10,818
Kaynak: AA
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