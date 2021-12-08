Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 815 kuruştan, en yüksek 5 lira 311 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Av için gelen 12 kişilik grubu vatandaşlar pankart açıp protesto etti

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi