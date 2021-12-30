Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4 lira 185 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|4,794
|4,794
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,185
|4,185
|Ekmeklik diğer buğday
|4,302
|4,302
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,166
|4,329
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|3,617
|3,818
|Mısır
|3,372
|3,750
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|11,34
|11,34
Kaynak: AA
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