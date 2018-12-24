Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

2 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,274-1,277 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,274-1,277 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday

 1,274 1,277
Ekmeklik diğer buğday 1,189 1,287
Düşük vasıflı buğday 1,187 1,298
ARPALAR
Arpalar 1,054 1,068
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,881 1,085
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,700 4,700

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:03 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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