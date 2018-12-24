Konya Ticaret Borsası
2 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,274-1,277 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,274-1,277 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,274
| 1,277
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,189
| 1,287
|Düşük vasıflı buğday
| 1,187
| 1,298
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,054
| 1,068
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,881
| 1,085
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,700
| 4,700
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:03 Kaynak: AA
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