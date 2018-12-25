Konya Ticaret Borsası
31 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,327 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,327 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,327
| 1,327
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,230
| 1,252
|Düşük vasıflı buğday
| 1,333
| 1,470
|Makarnalık buğdaylar
| 1,284
| 1,284
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,059
| 1,064
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,912
| 1,057
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:13 Kaynak: AA
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