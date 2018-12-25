Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

31 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,327 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,327 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday

 1,327 1,327
Ekmeklik diğer buğday 1,230 1,252
Düşük vasıflı buğday 1,333 1,470
Makarnalık buğdaylar 1,284 1,284
ARPALAR
Arpalar 1,059 1,064
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,912 1,057

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:13 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Güncel
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