Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,355 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,355 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,300 1,355
Düşük vasıflı buğday 1,258 1,313
ARPALAR
Arpalar 1,021 1,071
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,872 1,053

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:06 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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