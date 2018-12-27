Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,355 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,355 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,300
| 1,355
|Düşük vasıflı buğday
| 1,258
| 1,313
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,021
| 1,071
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,872
| 1,053
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:06 Kaynak: AA
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