Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

20 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,334 1,334
Ekmeklik diğer buğday 1,470 1,470
Düşük vasıflı buğday 1,172 1,464
ARPALAR
Arpalar 1,033 1,077
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,751 1,054

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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