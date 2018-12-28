Konya Ticaret Borsası
20 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,334
| 1,334
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,470
| 1,470
|Düşük vasıflı buğday
| 1,172
| 1,464
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,033
| 1,077
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,751
| 1,054
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:30 Kaynak: AA
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