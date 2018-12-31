Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

18 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,183-1,280 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,183-1,280 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Düşük vasıflı buğday 1,183 1,280
ARPALAR
Arpalar 1,077 1,077
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,992 1,055

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:12 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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