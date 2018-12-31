Konya Ticaret Borsası
18 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,183-1,280 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,183-1,280 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Düşük vasıflı buğday
| 1,183
| 1,280
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,077
| 1,077
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,992
| 1,055
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:12 Kaynak: AA
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