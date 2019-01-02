Konya Ticaret Borsası
2 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,267 ila 1,346 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda, ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,267 ila 1,346 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,267
| 1,346
|Düşük vasıflı buğday
| 1,200
| 1,281
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,083
| 1,109
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,029
| 1,081
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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