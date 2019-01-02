Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

2 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,267 ila 1,346 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,267 ila 1,346 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik diğer buğday 1,267 1,346
Düşük vasıflı buğday 1,200 1,281
ARPALAR
Arpalar 1,083 1,109
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,029 1,081

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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