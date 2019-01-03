Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,286-1,303 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,286-1,303 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,286
| 1,303
|Düşük vasıflı buğday
| 1,242
| 1,393
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,075
| 1,122
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,805
| 1,077
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,172
| 5,172
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:08 Kaynak: AA
Makarnalık Buğday Eken Çiftçiye Müjde! Alım Garantisi Geliyor
Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi
Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar
BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür