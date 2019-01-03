Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,286-1,303 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,286-1,303 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik diğer buğday 1,286 1,303
Düşük vasıflı buğday 1,242 1,393
ARPALAR
Arpalar 1,075 1,122
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,805 1,077
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,172 5,172

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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