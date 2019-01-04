Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,396-1,460 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,396-1,460 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,396
| 1,460
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,207
| 1,207
|Düşük vasıflı buğday
| 1,193
| 1,408
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,092
| 1,111
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,973
| 1,076
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:14 Kaynak: AA
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