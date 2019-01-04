Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,396-1,460 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,396-1,460 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,396 1,460
Ekmeklik diğer buğday 1,207 1,207
Düşük vasıflı buğday 1,193 1,408
ARPALAR
Arpalar 1,092 1,111
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,973 1,076

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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