Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

31 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,337 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,337 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,337 1,337
Düşük vasıflı buğday 1,251 1,415
ARPALAR
Arpalar 1,102 1,102
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,087 1,100

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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