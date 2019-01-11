Konya Ticaret Borsası
25 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,382-1,450 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,382-1,450 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,382
| 1,450
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,300
| 1,300
|Düşük vasıflı buğday
| 1,186
| 1,277
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,106
| 1,111
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,901
| 1,120
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,051
| 5,051
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:27 Kaynak: AA
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