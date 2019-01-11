Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

25 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,382-1,450 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,382-1,450 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,382 1,450
Ekmeklik diğer buğday 1,300 1,300
Düşük vasıflı buğday 1,186 1,277
ARPALAR
Arpalar 1,106 1,111
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,901 1,120
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,051 5,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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