Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

47 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,316-1,378 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,316-1,378 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,316 1,378
Ekmeklik diğer buğday 1,287 1,287
Düşük vasıflı buğday 1,256 1,398
ARPALAR
Arpalar 1,095 1,101
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,031 1,130

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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