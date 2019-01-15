Konya Ticaret Borsası
47 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,316-1,378 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,316-1,378 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,316
| 1,378
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,287
| 1,287
|Düşük vasıflı buğday
| 1,256
| 1,398
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,095
| 1,101
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,031
| 1,130
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:14 Kaynak: AA
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