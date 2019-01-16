Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,3 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,300 1,300
Ekmeklik diğer buğday 1,301 1,301
Düşük vasıflı buğday 1,276 1,356
ARPALAR
Arpalar 1,115 1,115
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,851 1,143

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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