Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,228-1,458 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,228-1,458 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Düşük vasıflı buğday 1,228 1,458
ARPALAR
Arpalar 1,125 1,125
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,021 1,156

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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