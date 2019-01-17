Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,228-1,458 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,228-1,458 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Düşük vasıflı buğday
| 1,228
| 1,458
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,125
| 1,125
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,021
| 1,156
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:10 Kaynak: AA
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