Konya Ticaret Borsası
54 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,305 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,305 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,305
| 1,305
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,345
| 1,357
|Düşük vasıflı buğday
| 1,328
| 1,419
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,118
| 1,176
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,979
| 1,153
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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