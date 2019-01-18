Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

54 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,305 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,305 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,305 1,305
Ekmeklik diğer buğday 1,345 1,357
Düşük vasıflı buğday 1,328 1,419
ARPALAR
Arpalar 1,118 1,176
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,979 1,153

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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