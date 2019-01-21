Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

31 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,381-1,482 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,381-1,482 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,381 1,482
Ekmeklik diğer buğday 1,276 1,400
Düşük vasıflı buğday 1,267 1,500
ARPALAR
Arpalar 1,150 1,199
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,801 1,127

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

Babasının Döverek Öldürdüğü Mertcan'ın Annesi, Oğlunun Karnesini Öperek Ağladı Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 14:46:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]