Konya Ticaret Borsası
31 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,381-1,482 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,381-1,482 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,381
| 1,482
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,276
| 1,400
|Düşük vasıflı buğday
| 1,267
| 1,500
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,150
| 1,199
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,801
| 1,127
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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