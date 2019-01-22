Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,390-1,427 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,390-1,427 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,390
| 1,427
|Düşük vasıflı buğday
| 1,290
| 1,509
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,100
| 1,167
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,039
| 1,114
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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