Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,390-1,427 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,390-1,427 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,390 1,427
Düşük vasıflı buğday 1,290 1,509
ARPALAR
Arpalar 1,100 1,167
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,039 1,114

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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