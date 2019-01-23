Konya Ticaret Borsası
51 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,402-1,422 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,402-1,422 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,402
| 1,422
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,290
| 1,379
|Düşük vasıflı buğday
| 1,251
| 1,426
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,117
| 1,155
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,864
| 1,110
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,341
| 5,341
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:11 Kaynak: AA
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