Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

51 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,402-1,422 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,402-1,422 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,402 1,422
Ekmeklik diğer buğday 1,290 1,379
Düşük vasıflı buğday 1,251 1,426
ARPALAR
Arpalar 1,117 1,155
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,864 1,110
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,341 5,341

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi FETÖ Elebaşı Gülen, ABD'den Sınır Dışı Edilince Mısır'a Sığınabilir

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:02:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]