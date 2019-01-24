Konya Ticaret Borsası
2 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,346 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,346 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,346
| 1,346
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,409
| 1,409
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,211
| 1,317
|Düşük vasıflı buğday
| 1,251
| 1,384
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,061
| 1,115
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,000
| 1,109
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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