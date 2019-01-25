Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,377-1,449 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,377-1,449 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,377 1,449
Ekmeklik diğer buğday 1,335 1,335
Düşük vasıflı buğday 1,247 1,381
ARPALAR
Arpalar 1,079 1,079
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,028 1,117

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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