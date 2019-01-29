Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,286
| 1,286
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,377
| 1,377
|Düşük vasıflı buğday
| 1,203
| 1,460
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,096
| 1,103
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,055
| 1,117
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,541
| 5,541
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:18 Kaynak: AA
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