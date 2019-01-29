Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,286 1,286
Ekmeklik diğer buğday 1,377 1,377
Düşük vasıflı buğday 1,203 1,460
ARPALAR
Arpalar 1,096 1,103
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,055 1,117
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,541 5,541

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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