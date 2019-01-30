Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,377 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,377 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,377 1,377
Ekmeklik diğer buğday 1,252 1,412
Düşük vasıflı buğday 1,385 1,443
ARPALAR
Arpalar 1,105 1,126
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,053 1,116
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,926 4,926

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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