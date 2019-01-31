Konya Ticaret Borsası
36 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,396-1,457 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,396-1,457 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,396
| 1,457
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,307
| 1,307
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,350
| 1,350
|Düşük vasıflı buğday
| 1,165
| 1,465
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,072
| 1,136
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,032
| 1,112
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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