Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

36 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,396-1,457 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,396-1,457 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,396 1,457
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,307 1,307
Ekmeklik diğer buğday 1,350 1,350
Düşük vasıflı buğday 1,165 1,465
ARPALAR
Arpalar 1,072 1,136
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,032 1,112

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 14:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]