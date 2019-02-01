Konya Ticaret Borsası
48 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,366 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,366 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,405
| 1,405
|Ekmeklik beyaz ser buğday
| 1,366
| 1,366
|Düşük vasıflı buğday
| 1,252
| 1,404
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,102
| 1,125
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,030
| 1,107
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,701
| 5,701
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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