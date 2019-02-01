Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

48 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,366 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,366 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,405 1,405
Ekmeklik beyaz ser buğday 1,366 1,366
Düşük vasıflı buğday 1,252 1,404
ARPALAR
Arpalar 1,102 1,125
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,030 1,107
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,701 5,701

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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