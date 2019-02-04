Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,260-1,483 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,260-1,483 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,260 1,483
Ekmeklik diğer buğday 1,333 1,333
Düşük vasıflı buğday 1,226 1,400
ARPALAR
Arpalar 1,116 1,142
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,074 1,109
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,584 5,584

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:36 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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