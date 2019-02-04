Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,260-1,483 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,260-1,483 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,260
| 1,483
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,333
| 1,333
|Düşük vasıflı buğday
| 1,226
| 1,400
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,116
| 1,142
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,074
| 1,109
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,584
| 5,584
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:36 Kaynak: AA
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