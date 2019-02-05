Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,427 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,427 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,269
| 1,427
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,258
| 1,296
|Düşük vasıflı buğday
| 1,289
| 1,450
|Makarnalık buğday
| 1,446
| 1,449
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,094
| 1,136
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,983
| 1,113
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,590
| 5,227
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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