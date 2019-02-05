Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,427 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,427 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,269 1,427
Ekmeklik diğer buğday 1,258 1,296
Düşük vasıflı buğday 1,289 1,450
Makarnalık buğday 1,446 1,449
ARPALAR
Arpalar 1,094 1,136
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,983 1,113
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,590 5,227

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı

Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]