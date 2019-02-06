Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296-1,458 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296-1,458 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,296
| 1,458
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,350
| 1,350
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,279
| 1,286
|Düşük vasıflı buğday
| 1,251
| 1,370
|Makarnalık buğday
| 1,437
| 1,437
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,090
| 1,134
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,501
| 1,113
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:04 Kaynak: AA
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