Konya Ticaret Borsası
2 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,271 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,271 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,271
| 1,271
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,302
| 1,329
|Düşük vasıflı buğday
| 1,262
| 1,335
|Makarnalık buğday
| 1,436
| 1,447
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,117
| 1,167
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,046
| 1,096
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,056
| 4,918
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:57 Kaynak: AA
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