Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

24 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,249-1,418 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,249-1,418 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,249 1,418
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,278 1,278
Ekmeklik diğer buğday 1,250 1,300
Düşük vasıflı buğday 1,269 1,328
Makarnalık buğday 1,451 1,451
ARPALAR
Arpalar 1,095 1,107
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,013 1,106
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,558 5,558

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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