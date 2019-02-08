Konya Ticaret Borsası
24 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,249-1,418 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,249-1,418 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,249
| 1,418
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,278
| 1,278
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,250
| 1,300
|Düşük vasıflı buğday
| 1,269
| 1,328
|Makarnalık buğday
| 1,451
| 1,451
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,095
| 1,107
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,013
| 1,106
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,558
| 5,558
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:08 Kaynak: AA
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