Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,301 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,301 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,301 1,301
Ekmeklik diğer buğday 1,295 1,298
Düşük vasıflı buğday 1,271 1,404
ARPALAR
Arpalar 1,123 1,140
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,866 1,101

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:54 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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