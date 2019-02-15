Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

41 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,372 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,372 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,372 1,372
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,258 1,258
Ekmeklik diğer buğday 1,257 1,585
Düşük vasıflı buğday 1,302 1,400
ARPALAR
Arpalar 1,144 1,144
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,076 1,098


»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:47 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır Devlet Başkanı Sisi, 2034 Yılına Kadar İktidarda Kalacak Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı

8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:28:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]