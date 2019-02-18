Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,253-1,320 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,253-1,320 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik diğer buğday 1,263 1,274
Düşük vasıflı buğday 1,253 1,320
ARPALAR
Arpalar 1,120 1,152
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,066 1,102
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,235 5,235

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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