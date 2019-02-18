Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,253-1,320 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,253-1,320 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,263
| 1,274
|Düşük vasıflı buğday
| 1,253
| 1,320
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,120
| 1,152
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,066
| 1,102
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,235
| 5,235
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA
El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak