Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,413 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,413 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,413
| 1,413
|Düşük vasıflı buğday
| 1,250
| 1,366
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,116
| 1,143
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,027
| 1,098
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:11 Kaynak: AA
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