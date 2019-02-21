Konya Ticaret Borsası
7 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,434 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,434 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,406
| 1,430
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,434
| 1,434
|Düşük vasıflı buğday
| 1,264
| 1,443
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,101
| 1,112
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,006
| 1,099
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,007
| 5,703
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA
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