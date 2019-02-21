Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

7 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,434 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,434 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,406 1,430
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,434 1,434
Düşük vasıflı buğday 1,264 1,443
ARPALAR
Arpalar 1,101 1,112
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,006 1,099
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,007 5,703

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA

Konya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı

Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek Arkadaşlarıyla İddiaya Giren Rizeli Genç, İnşaat Demirinden ATV Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:45:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]