Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,280-1,369 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,280-1,369 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,280 1,369
Ekmeklik diğer buğday 1,256 1,256
Düşük vasıflı buğday 1,269 1,385
ARPALAR
Arpalar 1,083 1,116
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,052 1,100
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,301 5,301

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Ekonomi
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