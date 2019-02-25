Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,280-1,369 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,280-1,369 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,280
| 1,369
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,256
| 1,256
|Düşük vasıflı buğday
| 1,269
| 1,385
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,083
| 1,116
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,052
| 1,100
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,301
| 5,301
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:12 Kaynak: AA
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