Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,314-1,392 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,314-1,392 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,314
| 1,392
|Düşük vasıflı buğday
| 1,263
| 1,352
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,099
| 1,114
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,064
| 1,101
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,401
| 5,674
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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