Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,404-1,447 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,404-1,447 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,404 1,447
Düşük vasıflı buğday 1,361 1,400
ARPALAR
Arpalar 1,122 1,122
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,072 1,104
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,667 5,667

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:24 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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