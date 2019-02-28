Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,404-1,447 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,404-1,447 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,404
| 1,447
|Düşük vasıflı buğday
| 1,361
| 1,400
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,122
| 1,122
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,072
| 1,104
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,667
| 5,667
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:24 Kaynak: AA
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