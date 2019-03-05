Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,425 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,425 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,310
| 1,425
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,281
| 1,281
|Düşük vasıflı buğday
| 1,281
| 1,440
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,104
| 1,136
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,069
| 1,114
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,470
| 5,470
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:42 Kaynak: AA
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