Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,335-1,463 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,335-1,463 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,335
| 1,463
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,256
| 1,263
|Düşük vasıflı buğday
| 1,256
| 1,421
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,106
| 1,140
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,078
| 1,118
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,735
| 5,735
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA
Yıllar Sonra Birbirlerini Bulan İki Kardeşin Dramı
Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu
İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı
Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu