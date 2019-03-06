Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,335-1,463 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,335-1,463 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,335 1,463
Ekmeklik diğer buğday 1,256 1,263
Düşük vasıflı buğday 1,256 1,421
ARPALAR
Arpalar 1,106 1,140
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,078 1,118
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,735 5,735

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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