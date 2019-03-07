Konya Ticaret Borsası
2 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,265-1,415 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,265-1,415 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,265
| 1,415
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,251
| 1,302
|Düşük vasıflı buğday
| 1,251
| 1,385
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,139
| 1,151
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,026
| 1,113
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,556
| 5,838
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:02 Kaynak: AA
İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!
Gezi Parkı Eylemleri Öncesi Mehmet Ali Alabora'nın Mısır'da Saha Eğitimi Aldığı Ortaya Çıktı!
Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü