Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,485 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,485 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,300
| 1,485
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,444
| 1,444
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,312
| 1,312
|Düşük vasıflı buğday
| 1,292
| 1,335
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,123
| 1,129
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,080
| 1,117
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:19 Kaynak: AA
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