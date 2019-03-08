Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,485 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,485 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,300 1,485
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,444 1,444
Ekmeklik diğer buğday 1,312 1,312
Düşük vasıflı buğday 1,292 1,335
ARPALAR
Arpalar 1,123 1,129
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,080 1,117

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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