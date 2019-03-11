Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,311- 1,426 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,311- 1,426 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,311
| 1,426
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,266
| 1,589
|Düşük vasıflı buğday
| 1,167
| 1,461
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,124
| 1,161
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,063
| 1,117
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,645
| 5,645
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:51 Kaynak: AA
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