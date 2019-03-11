Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,311- 1,426 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,311- 1,426 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,311 1,426
Ekmeklik diğer buğday 1,266 1,589
Düşük vasıflı buğday 1,167 1,461
ARPALAR
Arpalar 1,124 1,161
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,063 1,117
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,645 5,645

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:51 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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