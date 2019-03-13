Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,355 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,355 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,325 1,355
Ekmeklik diğer buğday 1,260 1,503
Düşük vasıflı buğday 1,301 1,451
ARPALAR
Arpalar 1,154 1,178
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,0831,083

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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