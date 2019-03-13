Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,355 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,355 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,325
|1,355
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,260
|1,503
|Düşük vasıflı buğday
| 1,301
|1,451
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,154
|1,178
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,083
|1,083
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:12 Kaynak: AA
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